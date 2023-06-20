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У 4-летнего мальчика зажало руку в рентгеновском аппарате в столичной подземке
В московском метро у 4-летнего ребёнка зажало руку в интроскопе, передаёт Telegram-канал «112».
Уточняется, что происшествие произошло во вторник, 20 июня, на станции «Проспект Вернадского» в московской подземке. Пока взрослые отвлеклись на несколько секунд, четырёхлетний мальчик слишком близко подошёл к ленте рентгеновского аппарата и у него зажало руку в интроскопе. Вытаскивать ребенку руку помогали сотрудники метрополитена.
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Уточняется, что происшествие произошло во вторник, 20 июня, на станции «Проспект Вернадского» в московской подземке. Пока взрослые отвлеклись на несколько секунд, четырёхлетний мальчик слишком близко подошёл к ленте рентгеновского аппарата и у него зажало руку в интроскопе. Вытаскивать ребенку руку помогали сотрудники метрополитена.
Яна Таёжная