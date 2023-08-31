В московском особняке нашли человеческие останки, которые пролежали там больше 50 лет

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Останки обнаружили во время ремонтных работ.
Ранее во время реставрации здания на Малой Никитской улице в Москве нашли череп и кости человека. Они находились на глубине 1,5 метра под ним. Обнаружили останки, когда сняли напольное покрытие.
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