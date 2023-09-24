В московском парке Зарядье эвакуировали посетителей

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По словам очевидцев, охрана попросила «срочно покинуть территорию парка».
Тг-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что в московском парке Зарядье проходит эвакуация посетителей. Территорию парка огораживают лентой.
Доступ на территорию парка временно закрыт из-за поступившей информацией о неопознанном устройстве.
Ранее сообщалось, что в торговом центре «Времена года» в Москве проводилась эвакуация посетителей и работников центра. В результате происшествия были затоплены несколько магазинов. На место происшествия были направлены экстренные службы.
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Мария Фирсова