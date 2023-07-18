В московском пруду утонул 14-летний подросток

Фото:iStock/Chalabala
В Первом Путяевском пруду, который находится на территории московского парка Сокольники, обнаружено тело 14-летнего подростка, без видимых признаков насильственной смерти.
Telegram-канал прокуратуры Москвы сообщает, что парень жил в подмосковных Мытищах. В парк приехал провести время с друзьями. Он отправился купаться в одиночку. Стал тонуть и не смог самостоятельно выбраться воды.
Расследование находится на контроле Преображенской межрайонной прокуратурой.
Ранее в подмосковном Подольске утонул в пруду 14-летний школьник По информации издания МК, мальчик находился на водоеме, расположенном вблизи СНТ Москвич. Свидетельницей трагедии стала местная жительница, которая сообщила о произошедшем в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия водолазы подняли тело ребенка из воды, спасти 14-летнего мальчика не удалось.
Читайте также:
Под Саратовом утонули мужчина с ребенком, купавшиеся в оросительном канале
Стали известны подробности смерти двух сестёр, утонувших в пруду в Петергофе
В Петергофе женщина вытащила из воды тонущего ребенка, пока его пьяные родители ссорились
Расследование находится на контроле Преображенской межрайонной прокуратурой.
Читайте также:
Под Саратовом утонули мужчина с ребенком, купавшиеся в оросительном канале
Стали известны подробности смерти двух сестёр, утонувших в пруду в Петергофе
В Петергофе женщина вытащила из воды тонущего ребенка, пока его пьяные родители ссорились
Мария Фирсова