В Московском регионе прошли обыски по делу о регистрации 100 тыс нелегальных мигрантов

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Правоохранители провели обыски и рейды в хостелах Москвы и Подмосковья в рамках дела о незаконной постановке на миграционный учет не менее 100 тыс нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным следствия, обвиняемые и лица, ещё не установленные следствием, с 2018 по 2022 годы организовали в Москве и Химках работу хостелов, которые зарегистрировали на себя и доверенных лиц. В СКР считают, что им на платной основе покровительствовало руководство отдела по вопросам миграции ОМВД по столичному району Западное Дегунино.
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