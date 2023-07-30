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В московском ресторане произошел пожар

30 июля 2023, 20:36

Фото: iStock/Distortion Media

В Москве произошел пожар на веранде ресторана I like Wine. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что пожар произошел из-за горелки, которая работала от газового баллона.

По информации телеграм-канала, пожар потушили. Пострадавших нет.


Ранее в Санкт-Петербурге в пожаре погибла женщина. Пожар случился в квартире многоэтажного дома на Яхтенной улице Приморского района Санкт-Петербурга.

Напомним, в торговом центре «Гагаринский» загорелся электросамокат на подземной парковке. Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Посетителей торгового центра эвакуировали. В результате происшествия пострадавших нет.

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В Санкт-Петербурге в пожаре погибла женщина

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Беспилотник упал под Таганрогом, начался пожар
30 июля 2023, 21:39

Фото: iStock/seregalsv

Беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По информации телеграм-канала, из-за падения беспилотника загорелся дом и автомобиль. Отмечается, что пострадал один человек.

Принадлежность беспилотника устанавливается.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские беспилотники, которые атаковали башни «Москва-Сити», могли быть запущены как с территории Подмосковья, так и соседнего государства. По словам Дандыкина, на данный момент дроны делаются из оптово-волоконных материалов, благодаря чему они малозаметны. При этом это не послужило помехой российским средствам ПВО и РЭБ. Эксперт не исключил, что Украина не просто так выбрала для атаки День ВМФ России.

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В Индии супруги продали своего ребёнка, чтобы купить iPhone
30 июля 2023, 21:30

Фото: iStock/Pinkypills

В Индии супруги продали своего ребёнка, чтобы купить iPhone 14 для того чтобы снимать видео в социальные сети. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что супруги Гхош собирались путешествовать по индийскому штату Западная Бенгалия. Они хотели снимать красивые видео о путешествиях, однако для этой цели у них не было iPhone. По этой причине супруги решить продать своего восьмимесячного ребенка.

Отмечается, что пропажу маленького ребенка заметили бдительные местные жители. Их насторожило подозрительное поведение родителей из-за отсутствия малыша, а также появление дорогостоящей техники у испытывающих финансовые трудности супругов Гхош.

По информации SHOT, мать проданного ребенка была задержана. Женщина призналась, что действительно продала своего ребёнка ради iPhone. Сотрудники полиции предъявили матери обвинения в торговле людьми. Супруг Гхош в попытках избежать наказания, сбежал. Женщина, которая купила ребенка, также была задержана.

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В Химках произошел крупный пожар
30 июля 2023, 20:41

Фото: iStock/sarawutk

Крупный пожар произошел в Химках. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
По информации очевидцев, виден большой столб черного дыма. Сотрудники МЧС сообщают о возгорании частного дома.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге в пожаре погибла женщина. Пожар случился в квартире многоэтажного дома на Яхтенной улице Приморского района Санкт-Петербурга. В ночь на 29 июля в пожаре погибла 39-летняя женщина.

Возгорание случилось в трёхкомнатной квартире. В комнате площадью 15 кв. м загорелась обстановка. Возгорание заняло 2 кв. м. В 01:35 пожар удалось ликвидировать.

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В Москве мужчина чуть не утонул в пруду
30 июля 2023, 19:58

Фото: iStock/Nastco

Мужчина чуть не утонул во время купания в Бирюлевском пруду. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что очевидцы вытащили тонущего мужчину на берег. Спасателям и медикам удалось реанимировать пострадавшего.

Сообщается, что на данный момент мужчина находится в больнице.

Напомним, под Волгоградом пропавшего на реке подростка выловили из воды. 18 июня на пляже «Козий» реки Ахтуба в Волгоградской области пропал 14-ти летний подросток. Два друга пошли купаться на пляж, когда один из окунулся в воду и больше не вынырнул. Товарищ видел, что его друг тонет, однако, сделать ничего не смог.

Труп подростка обнаружили только спустя время. Следов насильственной смерти на его теле выявлено не было. 

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В Пакистане минимум 35 человек погибли из-за террориста-смертника
30 июля 2023, 19:48

Фото:istockphoto/fergregory

В Пакистане минимум 35 человек погибли, более 200 ранены в результате взрыва на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Издание Dawn пишет, что террорист-смертник взорвался около 16:00 (14:00 мск) во время проведения партийного съезда.
 
Информацию о погибших сообщил министр информации страны Фироз Шах Джамал. Больницы в Баджауре и соседних районах приведены в состояние повышенной готовности. Пострадавших госпитализируют с помощью вертолётов.
 
Министр иностранных дел Билавал Бхутто-Зардари выразил соболезнования родственникам погибшим.

«Федеральное правительство и правительство Хайбер-Пахтунхвы должны привлечь к ответственности покровителей террористов», —заявил Билавал Бхутто-Зардари и подчеркнул, что террористы и их планировщики должны быть уничтожены.
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#террористы
#теракт
#взрыв
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Два дельтаплана столкнулись в Ставропольском крае
30 июля 2023, 19:47

Фото: iStock/DCorn

Два дельтаплана столкнулись на склоне горы Юца в Ставропольском крае. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По информации телеграм-канала, один человек погиб. Сообщается, что еще одного человека госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, пьяный мужчина заперся в пивном магазине и открыл стрельбу по людям в центре Таганрога. Неизвестный мужчина забежал в пивной магазин на Александровской и открыл стрельбу из окна, предварительно, из травматического оружия.

На место происшествия прибыли сотрудники силовых служб. Преступника задержали. На данный момент он находится в отделении полиции.

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В Пакистане террорист-смертник устроил взрыв на собрании политической партии
30 июля 2023, 19:13

Фото:istockphoto/Oleksii Liskonih

Взрыв на собрании пакистанской партии «Джамиат Улема-и-Ислам» устроил террорист-смертник.
Взрыв случился примерно в 14:00 (мск время) на заседании съезда партии. Об этом сообщает телеканал Geo TV. По данным предварительного расследования, это был теракт, который осуществил смертник.
 
В результате пострадали около 200 человек.

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#террористы
#теракт
#чп
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В Ташкенте женщина три дня провела в лифте и умерла
30 июля 2023, 18:21

Фото:istockphoto/M-Production

В столице Узбекистана Ташкенте 32-летняя женщина застряла в лифте новостройки на улице Паркент.
Судя по записям с камер наблюдения, которые забрали после трагедии, женщина-почтальон зашла в лифт 24 июля, но обратно уже не вышла. 26 июля родственники обратились в полицию.
 
В итоге женщину обнаружили в лифте уже мёртвой. По всей видимости, её крики о помощи никто не слышал. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.
 
Правоохранители начали проверку. В прокуратуре отметили, что данный лифт ломается не в первый раз.

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#узбекистан
#лифт
#женщина
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Тысячи человек в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС
30 июля 2023, 17:16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Об этом сообщает Air Info.
Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.

Бойцы президентской гвардии ранее сообщили о смещении Мохамеда Базума с поста президента Нигера. В среду, 26 июля, они захватили дворец и резиденцию Базума и объявили о закрытии границ в государстве.

Напомним, ранее протестная акция в Тель-Авиве подошла к концу, в результате которой 18 участников были задержаны, а 10 полицейских получили травмы. Порядок был восстановлен полицией, и семь человек были задержаны для проведения допроса.

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