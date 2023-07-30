В московском ресторане произошел пожар

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В Москве произошел пожар на веранде ресторана I like Wine. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что пожар произошел из-за горелки, которая работала от газового баллона.
По информации телеграм-канала, пожар потушили. Пострадавших нет.
Ранее в Санкт-Петербурге в пожаре погибла женщина. Пожар случился в квартире многоэтажного дома на Яхтенной улице Приморского района Санкт-Петербурга.
Напомним, в торговом центре «Гагаринский» загорелся электросамокат на подземной парковке. Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Посетителей торгового центра эвакуировали. В результате происшествия пострадавших нет.
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По информации телеграм-канала, пожар потушили. Пострадавших нет.
Напомним, в торговом центре «Гагаринский» загорелся электросамокат на подземной парковке. Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Посетителей торгового центра эвакуировали. В результате происшествия пострадавших нет.
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Екатерина Коршунова