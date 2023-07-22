В московском ТЦ, где случился прорыв кипятка, погиб человек

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
Горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте.
Shot пишет, что в торговом центре «Времена года» во время прорыва трубы погиб человек.
Baza сообщает, что прорыв трубы с кипятком случился под цехами «Глобус Гурмэ» на -1 этаже. Пар, который стал подниматься вверх, и кипяток стали причиной госпитализации 4 человек. 20 человек получили медицинскую помощь на месте.
Сообщалось, что один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара.
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Baza сообщает, что прорыв трубы с кипятком случился под цехами «Глобус Гурмэ» на -1 этаже. Пар, который стал подниматься вверх, и кипяток стали причиной госпитализации 4 человек. 20 человек получили медицинскую помощь на месте.
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Мария Фирсова