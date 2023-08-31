В московском торговом центре произошла массовая драка с участием бойцов ММА

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Массовая драка с участием бойцов смешанных единоборств ММА произошла в московском ТРЦ «Ривьера» во время пресс-конференции промоушена «Наше дело».
Отмечается, что инцидент произошел после того, как бойцу Шовхалу Чурчаеву адресовали провокационный вопрос. Затем последовала драка, которую сотрудники охраны вовремя не смогли остановить.
Призывы организаторов мероприятия не помогли остановить драку.
Напомним, ранее в Пресненском районе Москвы дети бросили петарду в сумку курьера по доставке еды. Происшествие случилось на Большой Декабрьской улице в Москве и попало на записи камер видеонаблюдения. Никто из людей не пострадал. На место инцидента выехали сотрудники правоохранительных органов.
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Призывы организаторов мероприятия не помогли остановить драку.
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Екатерина Коршунова