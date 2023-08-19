В московском центре акушерства и гинекологии эвакуировали посетителей

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100 человек эвакуировали из-за задымления в московском центре акушерства и гинекологии имени академика Кулакова.
Mash пишет, что сработала пожарная сигнализация в подвале. Дым распространяется на первый этаж.
На место выехали пожарные.
Ранее 2500 человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке «Ашана» в Москве на Кантемировской.
Отмечается, что возгорание потушили. Никто не пострадал. Также накануне произошел крупный пожар на территории грузового терминала в Новороссийске. Причины возгорания в настоящее время не установлены. Для ликвидации пожара задействовали более 40 человек и 14 единиц спецтехники.
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На место выехали пожарные.
Отмечается, что возгорание потушили. Никто не пострадал. Также накануне произошел крупный пожар на территории грузового терминала в Новороссийске. Причины возгорания в настоящее время не установлены. Для ликвидации пожара задействовали более 40 человек и 14 единиц спецтехники.
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Мария Фирсова