В московской квартире актёра Малькова обнаружили нарколабораторию

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В Красносельском районе Москвы полицейские обнаружили в квартире 24-летнего артиста Дмитрия Малькова нарколабораторию.
Полиция пришла с проверкой в съёмную квартиру артиста по наводке его знакомого, пишет Shot. В квартире оперативники обнаружили запрещённые растения и средства для ухода за ними и хранения.
Правоохранители пока не возбудили уголовное дело. Проводится проверка.
Дмитрий Мальков известен ролями в проекте «Чикатило», «ИП Пирогова», «Контакт».
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Мария Фирсова