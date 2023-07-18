В Московской области девушку по плечо затянуло в зернодробильную машину. 

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
25-летняя девушка работала с зернодробильной машиной. Неожиданно её одежду затянуло в движущийся механизм.
Пострадавшую госпитализировали с серьёзной травмой: деталь от техники вошла практически до плеча, пишет Baza.
Врачи Каширской больницы экстренно провели операцию, чтобы спасти руку. Сначала они обработали рану, осторожно выделили зажатые, повреждённые сосуды и нервы, а затем извлекли механизм, после чего зашили мышцы.
Операция длилась час. В данный момент девушка восстанавливается.
Ранее врачи Солнечногорской больницы провели операцию 35-летней пациентке, получившей ножевое ранение в области шеи.
Бригада скорой помощи привезла раненую женщину в Солнечногорскую больницу, где врачи провели экстренное обследование, в ходе которого выявили, что кровопотеря не критична и центральные артерии не повреждены, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
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Врачи Каширской больницы экстренно провели операцию, чтобы спасти руку. Сначала они обработали рану, осторожно выделили зажатые, повреждённые сосуды и нервы, а затем извлекли механизм, после чего зашили мышцы.
Ранее врачи Солнечногорской больницы провели операцию 35-летней пациентке, получившей ножевое ранение в области шеи.
Бригада скорой помощи привезла раненую женщину в Солнечногорскую больницу, где врачи провели экстренное обследование, в ходе которого выявили, что кровопотеря не критична и центральные артерии не повреждены, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
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Мария Фирсова