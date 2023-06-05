В московской пробке неизвестные напали на водителя и избили его

Фото: Фотобанк Московской области
Москвича, стоявшего в пробке, избили и прострелили ему колено
В пробке на Волжском проспекте Москвы неизвестные напали на водителя Audi, сообщает Telegram канал Mash.
По информации СМИ, нападавшие разбили стекла водителю Audi, напали на него с молотками, помяли кузов, выстрелили в колено, попытались что-то вытащить из салона, однако, не успели.
Загорелся зеленый сигнал светофора и преступники ретировались на черной BMW.
Правоохранительные органы выясняют причины нападения на водителя, по Москве и области объявлен план «Перехват».
Ранее «Радио 1» сообщало, как Следственный комитет выяснил, что директора строительной фирмы из Санкт-Петербурга Виктора Алиева застрелил киллер.
По информации СМИ, нападавшие разбили стекла водителю Audi, напали на него с молотками, помяли кузов, выстрелили в колено, попытались что-то вытащить из салона, однако, не успели.
Правоохранительные органы выясняют причины нападения на водителя, по Москве и области объявлен план «Перехват».
Ранее «Радио 1» сообщало, как Следственный комитет выяснил, что директора строительной фирмы из Санкт-Петербурга Виктора Алиева застрелил киллер.
Евгения Парфентьева