В московскую квартиру полицейский подбросил наркотики и требовал взятку

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Возможно, полицейский занимался подобным мошенничеством и раньше, но в этот раз попал не на того.
Baza пишет, что 21 октября в квартиру на Липецкой позвонил оперуполномоченный Максим Г. Он предъявил удостоверение и сообщил, что ему нужно осмотреть жильё. По его словам, к нему поступила информация о хранении наркотиков.
Полицейский поискал и неожиданно показал руку с 3 свертками с неизвестным содержимым. Он оставил жильцам выбор: либо 15 лет колонии, либо 500 тысяч рублей наличными. Жилец испугался и начал звонить друзьям, чтобы занять денег. Позвонил и хозяину квартиры, который согласился помочь.
Максим не знал, что арендодатель- бывший работник в СК. Поговорив с испуганным квартирантом, мужчина позвонил в полицию.
Полицейский-шантажист в это время посадил жильца в свою машину и хотел поездить с ним по району, пока не приедет мужчина с деньгами. К дому уже успели приехать ППСники. Они заметили странный автомобиль без номеров и перегородили оперу дорогу.
При поддержке ФСБ и УСБ МВД Максима задержали. Оперуполномоченный рассказал, что намеренно купил наркотики для вымогательства. Он выкинул их в мусорный контейнер рядом с домом, пытаясь замести следы, но патрульные заметили. В трёх свёртках находилось 3 грамма марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Полицейский признал свою вину, следователи же не исключают, что это не первый эпизод в жизни Максима.
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Полицейский поискал и неожиданно показал руку с 3 свертками с неизвестным содержимым. Он оставил жильцам выбор: либо 15 лет колонии, либо 500 тысяч рублей наличными. Жилец испугался и начал звонить друзьям, чтобы занять денег. Позвонил и хозяину квартиры, который согласился помочь.
Полицейский-шантажист в это время посадил жильца в свою машину и хотел поездить с ним по району, пока не приедет мужчина с деньгами. К дому уже успели приехать ППСники. Они заметили странный автомобиль без номеров и перегородили оперу дорогу.
При поддержке ФСБ и УСБ МВД Максима задержали. Оперуполномоченный рассказал, что намеренно купил наркотики для вымогательства. Он выкинул их в мусорный контейнер рядом с домом, пытаясь замести следы, но патрульные заметили. В трёх свёртках находилось 3 грамма марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Полицейский признал свою вину, следователи же не исключают, что это не первый эпизод в жизни Максима.
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Мария Фирсова