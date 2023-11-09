В московскую школу приехала полиция из-за агрессивного ученика

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В спецшколу №1 на севере столицы вызывали в четверг полицейских из-за агрессивного ученика.
РИА Новости пишет, что один из учеников вёл себя агрессивно по отношению к однокласснику. В ситуацию вмешались учителя, пригласили социального педагога. Но школьник отказался идти на контакт. Администрация школы вызвала полицию и сообщила о происходящем маме ученика. До приезда правоохранителей школьник находился в отдельном помещении вместе с тьютором и социальным педагогом.
По словам директора, никто не пострадал. Занятия продолжились в штатном режиме.
Ранее в Липецке группа подростков жестоко издевалась над своим сверстником. Парня избили и поставили на колени, а потом заставили извиняться. Во время расправы подростки хотели снять с жертвы скальп.
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По словам директора, никто не пострадал. Занятия продолжились в штатном режиме.
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Мария Фирсова