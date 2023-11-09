Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В московскую школу приехала полиция из-за агрессивного ученика

В московскую школу приехала полиция из-за агрессивного ученика

09 ноября 2023, 19:39
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

В спецшколу №1 на севере столицы вызывали в четверг полицейских из-за агрессивного ученика.
РИА Новости пишет, что один из учеников вёл себя агрессивно по отношению к однокласснику. В ситуацию вмешались учителя, пригласили социального педагога. Но школьник отказался идти на контакт. Администрация школы вызвала полицию и сообщила о происходящем маме ученика. До приезда правоохранителей школьник находился в отдельном помещении вместе с тьютором и социальным педагогом.

По словам директора, никто не пострадал. Занятия продолжились в штатном режиме.


Ранее в Липецке группа подростков жестоко издевалась над своим сверстником. Парня избили и поставили на колени, а потом заставили извиняться. Во время расправы подростки хотели снять с жертвы скальп.

Читайте также:

В Тюмени подростки сломали позвоночник мальчику из-за его смеха

В Липецке школьники избили сверстника и хотели снять с него скальп

Москвич домогался до своего 13-летнего сына-аутиста в раздевалке аквапарка
#москва
#школа
#подростки
Читайте нас в
Появились подробности смерти новосибирской эскортницы, чье тело залили бетоном
В Новосибирске закрыли дело эскортницы Стеллы, которую залили бетоном
09 ноября 2023, 19:15

Фото: istock / Motortion

В Новосибирске дело эскортницы Стеллы, тело которой залили в бетон, закрыли. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Стелла пропала в феврале 2021 года. В ходе поисков девушки выяснилось, что она оказывала эскорт-услуги и представлялась клиентам госпожой Стеллой. Её пропажу правоохранительные органы связали с ее работой и возбудили дело по статье 105 (Убийство) Уголовного кодекса РФ.

Подозреваемым стал ее 36-летний знакомый, который занимается производством шоколада. Во время допроса он признался, что как-то приехал к ней в гости заметил, что девушка не подает признаков жизни. Он испугался и не стал звонить в полицию и скорую, чтобы не портить свою репутацию.

Мужчина решил спрятать тело, кинул ее в овраг возле поселка Рыбачьего и залил бетоном. Дело закрыли, молодого человека ни в чем не обвиняли. Мать Екатерины полагает, что дочь умерла из-за диабета.

Читайте также: 
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в супермаркетах

Петербурженка с ножом в животе обвинила в случившемся кота

На Алтае уснувшую женщину переехали 29 вагонов, она осталась жива


#убийство
#дело
#мать
#услуги
#мужчина
#девушка
#рф
#новосибирск
Читайте нас в
В Тюмени подростки сломали позвоночник мальчику из-за его смеха
09 ноября 2023, 18:50

Фото: istockphoto/jeffy1139

В Тюмени подростки сломали позвоночник мальчику, который посмеялся над ними.
Поводом стал конфликт на горке, пишет «72.ру». Подростки настигли ребёнка, который пытался укрыться в подъезде. Затем один из них спустил мальчика с лестницы. После этого ребёнок уже не смог встать самостоятельно. Ему на помощь пришёл велокурьер.

Мать пострадавшего рассказала, что всё началось с того, что сын посмеялся над подростком, который упал на горке. По словам женщины, парням не понравилась насмешка младшеклассника. Потом ребёнку начали угрожать и погнались за ним.

Врачи диагностировали у пострадавшего переломы двух позвонков. Ребёнок не может сидеть и не посещает школу. Мать мальчика обратилась в полицию.

Читайте также:

В Липецке школьники избили сверстника и хотели снять с него скальп

В Таиланде местные жители напали на россиянку

Петербурженка с ножом в животе обвинила в случившемся кота
#чп
#дети
#подростки
Читайте нас в
Mash: в подмосковном лесу задержали снимавших позиции ПВО мужчин
09 ноября 2023, 18:09

Фото: Istockphoto / scyther5

Военная полиция задержала в Московской области двух предполагаемых шпионов. По данным телеграм-канала Mash, они фотографировали в лесу зенитно-ракетные комплексы.
«Двое мужчин вышли из электрички на одной из железнодорожных станций в Одинцовском городском округе, пошли в лес и нашли позиции ПВО, прикрывающие столицу. Дальше они устроили фотосет у стратегических объектов. Их настиг патруль», – говорится в сообщении. 
Подозрительных граждан передали правоохранителям. На допросе они утверждали, что заблудились и случайно наткнулись на военную технику. 
 
Проводится проверка. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. 
 
Читайте также:

Обезвредивший убийцу в Электростали житель Подмосковья получил награду

Росгвардейцы задержали в ресторане Орехово-Зуева пьяного дебошира

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в супермаркетах
 
#безопасность
#фото
#лес
#одинцово
#пво
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Обезвредивший убийцу в Электростали житель Подмосковья получил награду
09 ноября 2023, 17:42

Фото: ГУРБ МО

Житель Подмосковья Михаил Сабуркин, в одиночку обезвредивший убийцу в Электростали, решением губернатора региона Андрей Воробьёва награждён знаком Московской области «За доблесть и мужество». Он также получил премию в размере 250 тыс рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Ранее сообщалось, что в сентябре неизвестный открыл огонь из ружья по выходящим из кафе «Колибри» посетителям. Один из них получил тяжёлое ранение и позже скончался в больнице. Очевидец набросился на преступника сзади, повалил его на землю и обезвредил.

Происшествие попало на камеры «Безопасного региона». Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», стрелка задержали. Им оказался ранее судимый местный житель. 

Читайте также:

Росгвардейцы задержали в ресторане Орехово-Зуева пьяного дебошира

В Липецке школьники избили сверстника и хотели снять с него скальп

Ещё 30 пострадавших от курсов Шабутдинова готовят заявления в полицию


 
#гурб
#безопасность
#убийство
#преступление
#награда
#московская область
#подмосковье
#электросталь
Читайте нас в
В Москве женщина родила ребенка дома и выбросила в мусоропровод
09 ноября 2023, 17:38

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве на улице Вешняковской женщина родила ребенка в квартире и сразу после родов положила в ковш мусоропровода. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Соседи заметили кровь на лестничной площадке и обратились в правоохранительные органы, на момент прибытия которых женщина находилась в квартире», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что новорожденный мальчик жив. Сейчас им занимаются врачи.

Сейчас следователи выясняют причину, по которой 38-летняя женщина приняла решения оставить своего младенца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела под контролем Перовской межрайонной прокуратуры.

Накануне также сообщалось, что в Москве женщина в рассрочку купила ребенка у суррогатной матери. Заказчица платила исполнительнице 25 тысяч рублей в месяц.

Читайте также:

Канадка родила самого крупного ребёнка за последние 13 лет

У бразильского футболиста Неймара попытались украсть новорожденную дочь

Беременная актриса Прия умерла в 35 лет
#врачи
#кровь
#следователи
#женщина
#соседи
#мальчик
#новорождённый
Читайте нас в
В Липецке школьники избили сверстника и хотели снять с него скальп
09 ноября 2023, 17:18

Фото: istockphoto/Serghei Turcanu

В Липецке группа подростков жестоко издевалась над своим сверстником.
Парня избили и поставили на колени, а потом заставили извиняться. Об этом пишет портал Gorod48.ru. Во время расправы подростки хотели снять с жертвы скальп. На видео одна из участниц издевательства предлагает это сделать товарищам, которые встречают идею радостным смехом.

«Этой историей сейчас занимается полиция. Его обманом выманили из ТРЦ «Малибу», отвели на территорию Военного городка, где унизили и избили. На прощание сказали: «Если мусорнешься, нам терять нечего», — рассказал журналистам отец.
Полиция инициировала доследственную проверку по факту случившегося. 

Ранее сообщалось, что в Таиланде местные жители напали на россиянку.  23-летняя девушка возвращалась из магазина в апартаменты. В этот момент два тайца подъехали к девушке на мотоцикле. Один из мужчин ударил туристку по голове и отобрал телефон, а потом скрылся с места происшествия.

Читайте также:

В Таиланде местные жители напали на россиянку

Петербурженка с ножом в животе обвинила в случившемся кота

На Алтае уснувшую женщину переехали 29 вагонов, она осталась жива
#школьники
#подростки
#драка
Читайте нас в
В США олень на заднем дворе дома затоптал женщину
09 ноября 2023, 16:58

Фото: iStock/Soumen Hazra

В США благородный олень-вапити убил женщину, которая вышла на задний двор.
Департамент охоты и рыболовства штата Аризона сообщает, что нападение случилось 26 октября рядом с городом Кингман. Олень зашёл на задний двор и набросился на женщину. Он нанёс ей серьезные травмы. Женщину обнаружил вернувшийся домой муж. На теле были увечья, а недалеко от женщины лежало перевернутое ведро с кукурузой.
 
Мужчина позвонил в службу спасения. Пострадавшую срочно госпитализировали. Из-за тяжести полученных травм женщину ввели в медикаментозную кому. Медики более недели боролись за жизнь пострадавшей, но спасти её не удалось.
 
Сотрудники Департамента охоты и рыболовства Аризоны нашли на участке многочисленные следы оленя. О случившемся уведомили местных жителей и расклеили таблички, где сказано держаться подальше от оленей и не кормить их. По данным специалистов, дикие животные, которых подкармливают, перестают бояться людей и становятся зависимыми от данного способа получения пищи. В итоге это приводит к нежелательным визитам на частную собственность и нападениям на людей.

Читайте также:

«Вторая тоже больная»: Ветеринар перепутал лапы собаки и сделал ей операцию на здоровой

«Живодёры»: В Нижнем Новгороде разыскивают человека, который проткнул кота колом

Жители Долгопрудного спасли бездомного кота на Кипре
#сша
#олени
#новости
Читайте нас в
Ещё 30 пострадавших от курсов Шабутдинова готовят заявления в полицию
09 ноября 2023, 16:46

Фото: iStock/marchmeena29

Нашлись ещё 30 человек, которые потеряли деньги на курсах блогера Аяза Шабутдинова, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Отмечается, что блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.

В результате, на Шабутдинова завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящий момент в деле блогера указаны 8 пострадавших, однако, стало известно о еще 30 бывших учениках, которые остались недовольны курсами Шабутдинова.

Как отметили в СМИ, если все эти люди действительно смогут подтвердить ущерб, нанесённый Шабутдиновым, адвокатам блогера будет крайне сложно защитить его от наказания с лишением свободы.

Читайте также:

Екатерина Мизулина высказалась о задержании блогера Шабутдинова

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против блогера Аяза Шабутдинова

Блогер Шабутдинов не признаёт вину в махинациях с онлайн-курсами
#уголовное фсб
#мошенничество
#блогер
#ущерб
#полиция
#курс
Читайте нас в
Росгвардейцы задержали в ресторане Орехово-Зуева пьяного дебошира
09 ноября 2023, 16:45

Фото: Росгвардия МО

Сотрудники Росгвардии задержали в Орехово-Зуеве гражданина, устроившего дебош в ресторане. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Московской области.
Экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования улиц городского округа получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в ресторане на улице Ленина. 
 
Оперативно прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что пьяный мужчина начал приставать к посетителям, нецензурно бранясь. В ответ на замечание от отдыхающих 40-летний местный житель устроил драку, разбил посуду и порвал занавески.
 
Правоохранители задержали нарушителя общественного порядка и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Читайте также:

В сочинском отеле голый мужчина устроил дебош с битьем посуды

Росгвардейцы задержали пару, укравшую инструменты из супермаркета в Люберцах

В Мытищах росгвардейцы поймали в магазине похитителей обуви
 
#росгвардия
#орехово-зуево
#рестораны
#дебошир
#безопасность
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Достижения.рф