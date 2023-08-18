В Москва-Сити эвакуируют людей

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Около IQ-квартала и ТЦ Афимолл Сити несколько машин МЧС. Сотрудники ведомства просят людей срочно покинуть здание. Об этом пишет портал «Осторожно, Москва».
Причины, по которым объявлена эвакуация не названы. К зданию прибыли автомобили МЧС и полиции.
Накануне, неоднократно сообщалось о заложенных врывных устройствах в разных частях города. Информация о минировании не подтверждалась. За прошедшую недель эвакуация дважды проводилась в московском парке "Зарядье".
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Накануне, неоднократно сообщалось о заложенных врывных устройствах в разных частях города. Информация о минировании не подтверждалась. За прошедшую недель эвакуация дважды проводилась в московском парке "Зарядье".
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Анастасия Крестьянова