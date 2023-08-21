В Москве 11-летняя девочка утонула в пруду

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Тело 11-летней девочки обнаружено в Пенягинском пруду в Митино. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграмм-канале.
По предварительной информации, девочка купалась в пруду и в какой-то момент начала тонуть. Выбраться из воды самостоятельно малолетняя не смогла и ушла под воду. По факту гибели несовершеннолетней, инициировано проведение проверки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Анастасия Крестьянова