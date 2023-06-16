В Москве 17-летнего парня жестоко избили из-за сигареты

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Уточняется, что происшествие произошло вечером в среду, 14 июня, на Большой Академической улице в Москве. Когда два подростка общались во дворе дома, к ним подошли мужчина с девушкой и попросили сигарету. Ребята сказали, что не курят, поэтому не могут помочь им. После этого мужчина ударил одного из подростков по лицу.
Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибами головы и лица.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут преступников.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы.