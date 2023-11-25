В Москве 22-летняя девушка за рулём BMW сбила троих человек

Фото: iStock/maxim4e4ek
Люди стояли на тротуаре.
Shot пишет, что авария случилась на Открытом шоссе в районе метро «Бульвар Рокоссовского». Девушка-водитель не справилась с управлением и влетела в пешеходов, которые ждали зеленый сигнала светофора. Трое человек пострадали.
По данным Mash, пострадали две женщины. Они в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших и мужчина. Он сейчас без сознания. От удара BMW его откинуло дальше всего.
В автомобиле сработали подушки безопасности. Женщина вышла к пострадавшим сразу после ДТП.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре пьяный пассажир избил девушку-таксистку, которая отказалась исполнить его требование о немедленной остановке.
Читайте также:
В Красногорске упал кран, пострадал крановщик
В Краснодаре бойцы ММА и полиция помогли избитой таксистке
В Тверской области самолет пробил лед Волги во время жесткой посадки
По данным Mash, пострадали две женщины. Они в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших и мужчина. Он сейчас без сознания. От удара BMW его откинуло дальше всего.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре пьяный пассажир избил девушку-таксистку, которая отказалась исполнить его требование о немедленной остановке.
Читайте также:
В Красногорске упал кран, пострадал крановщик
В Краснодаре бойцы ММА и полиция помогли избитой таксистке
В Тверской области самолет пробил лед Волги во время жесткой посадки
Мария Фирсова