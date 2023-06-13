В Москве 50-летний педофил изнасиловал 12-летнюю девочку в парке

Фото: istockphoto.com / blinow61
В столичном парке «Царицыно» 50-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку
Педофил изнасиловал 12-летнюю девочку в столичном парке, передаёт «МК».
Уточняется, что происшествие произошло около полудня в субботу, 10 июня. 12-летняя девочка одна гуляла на территории музея-заповедника «Царицыно» в Москве. Мужчина затащил её в кусты и изнасиловал там. На следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний мужчина. Он признал вину. В отношении преступника возбуждено уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Уточняется, что происшествие произошло около полудня в субботу, 10 июня. 12-летняя девочка одна гуляла на территории музея-заповедника «Царицыно» в Москве. Мужчина затащил её в кусты и изнасиловал там. На следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний мужчина. Он признал вину. В отношении преступника возбуждено уголовное дело.
Яна Таёжная