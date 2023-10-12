В Москве администратор «Пятёрочки» угрожал клиенту ножом, а затем плюнул в него

Три ракеты были выпущены из Ливана в сторону Израиля. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

«Три ракеты выпущены из Ливана в сторону оккупированной Палестины (Израиля - ред.)», - говорится в сообщении телеканала.

Во время столкновений у границы с Ливаном силами Тель-Авива были убиты несколько человек, еще один вернулся обратно в Ливан. При этом масштабной эскалации не произошло.

При этом мэр израильского города Сдерот Алон Давиди объявил о начале эвакуации мирных жителей. Он обратился к военным с просьбой обеспечить безопасный выезд граждан за городскую черту.

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