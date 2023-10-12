В Москве администратор «Пятёрочки» угрожал клиенту ножом, а затем плюнул в него

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В столичной «Пятёрочке» администратор угрожал клиенту ножом, кадры происшествия публикует Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошел 10 октября в районе Зябликово.
Между покупателем и администратором произошел конфликт, в результате которого сотрудник решил продемонстрировать силу, достав из кармана раскладной нож. Именно этот момент попал на камеру.
Отмечается, что позже мужчины удалились в слепую зону, где администратор еще и плюнул в покупателя.
В Mash подчеркнули, что 35-летний сотрудник магазина ведет себя так не только с клиентами, но и с коллегами.
Представители «Пятёрочки» инцидент пока никак не прокомментировали.
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Между покупателем и администратором произошел конфликт, в результате которого сотрудник решил продемонстрировать силу, достав из кармана раскладной нож. Именно этот момент попал на камеру.
В Mash подчеркнули, что 35-летний сотрудник магазина ведет себя так не только с клиентами, но и с коллегами.
Представители «Пятёрочки» инцидент пока никак не прокомментировали.
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Евгения Парфентьева