В Москве айтишник избил дочь за увлечение компьютерными играми

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В Москве отец-программист, избил дочь за её чрезмерное увлечение компьютерными играми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что мужчина, который сам является IT-специалистом, неоднократно избивал свою 13-летнюю дочь за то, что та часто играет в компьютерные игры или сидит в телефоне.
В итоге ребёнок, уставший от постоянных конфликтов, позвонил в полицию. Медицинские работники выявили у девочки повреждение связок локтевого сустава.
Вызванный в отделение полиции отец ребёнка начал объяснять, что дочь совсем не уделяет внимание учёбе, потому что постоянно играет в компьютерные игры. По его словам, скандалы начинаются тогда, когда он пытается отобрать у дочери телефон или планшет.
Бывшая жена программиста, с которой проживает дочь, потребовала возбудить уголовное дело в отношении экс-супруга.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка для выяснения виноватых с точки зрения закона.
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В итоге ребёнок, уставший от постоянных конфликтов, позвонил в полицию. Медицинские работники выявили у девочки повреждение связок локтевого сустава.
Бывшая жена программиста, с которой проживает дочь, потребовала возбудить уголовное дело в отношении экс-супруга.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка для выяснения виноватых с точки зрения закона.
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Анастасия Чинкова