В Москве арестовали десятиклассника, который хотел убить Симоньян и Собчак

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В Москве арестовали десятиклассника, который состоял в неонацистской группировке «Параграф-88», за нападение на мигрантов, сообщает «Коммерсантъ».
Подростку предъявили обвинение по уголовной статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» за нападение на мигрантов в общественных местах столицы.
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