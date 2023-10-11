В Москве арестовали гражданина Таджикистана за шпионаж в пользу ВСУ

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В Москве задержали и уже арестовали гражданина Таджикистана, который собирал информацию о расположении средств противовоздушной обороны вокруг столицы и передавал данные украинской стороне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, Шарифджон Тиллозод был пойман на территории одной из закрытых воинских частей. Сначала решили, что он просто заблудился, однако позже выяснилось, что он занимался шпионажем в пользу ВСУ.
Мужчина делал фото военных объектов и пересылал их своим кураторам за рубеж. После проведенной проверки стало понятно, что связь он держал напрямую с СБУ. Теперь шпиону из Таджикистана в России грозит до 20 лет лишения свободы.
Накануне силами сотрудников ФСБ пресечена деятельность жителя Приморья, который причастен к шпионажу в интересах минобороны Украины и передаче данных украинское разведке. Мужчину арестовали.
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Мужчина делал фото военных объектов и пересылал их своим кураторам за рубеж. После проведенной проверки стало понятно, что связь он держал напрямую с СБУ. Теперь шпиону из Таджикистана в России грозит до 20 лет лишения свободы.
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Элина Позднякова