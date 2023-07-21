В Москве арестовали мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей

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Таганский суд Москвы 20 июля арестовал Константина Старчукова, задержанного на Красной площади с коктейлем Молотова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
Инцидент случился 18 июля ночью. Мужчина пришел на Красную площадь в неадекватном состоянии и бросил в мавзолей бутылку с зажигательной смесью. Она попала в ограждение, поэтому возгорания не последовало. На Константина Старчукова заведено уголовное дело.
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Диана Аванесян