В Москве арестовали обвиняемых в подготовке диверсии в воинской части

Фото: istockphoto/Thomasaf
Мужчины планировали совершить поджог на базе хранения и ремонта зенитной техники, которая находится в Дмитровском районе Подмосковья.
ТАСС пишет, что Мещанский суд Москвы отправил под стражу 19-летнего Матвея Мельникова и 18-летнего Юрия Михеева. Они занимались подготовкой диверсии на территории воинской части в Подмосковье.
По версии следователей, обвиняемые планировали совершить поджог на базе хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья.
В первый раз обвиняемые пришли к ограждению объекта, желая разведать обстановку. Спустя несколько дней они вернулись к воинской части с бутылками с зажигательной смесью. Их задержали полицейские и ФСБ.
По предположению следствия, Михеев и Мельников работали по заданию украинских спецслужб. Если арестованные будут признаны виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Читайте также:
В Подмосковье двое молодых людей готовили диверсию в военной части
В Челябинске ФСБ предотвратила теракт
Наркоман из Ленобласти хотел поехать воевать за ВСУ, но был задержан на границе
По версии следователей, обвиняемые планировали совершить поджог на базе хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья.
По предположению следствия, Михеев и Мельников работали по заданию украинских спецслужб. Если арестованные будут признаны виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Читайте также:
В Подмосковье двое молодых людей готовили диверсию в военной части
В Челябинске ФСБ предотвратила теракт
Наркоман из Ленобласти хотел поехать воевать за ВСУ, но был задержан на границе
Мария Фирсова