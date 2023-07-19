В Москве арестовали подростков, избивших мужчину в Парке Горького

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В Москве задержаны подростки, один из которых ударил ногой в голову мужчину, сидящего на скамейке в Парке Горького. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Из сообщения следует, что 12 июня в Парке Горького несколько подростков подошла к мужчине, сидящем на лавочке, а один из них ударил его ногой в голову, после чего пострадавший потерял сознание.
Задержанными оказались подростки 2006 и 2007 годов рождения. Все они жители Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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«Сотрудники уголовного розыска УВД ЦАО ГУ МВД России по городу Москве менее чем за сутки установили личности и задержали всех участников инцидента в районах проживания. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 года рождения», - говорится в сообщении.
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Элина Позднякова