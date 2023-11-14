В Москве арестован россиянин за сотрудничество с иностранным государством

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Столичный суд постановил отправить в СИЗО на два месяца безработного москвича Александра Григорьева за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Мещанского районного суда.
«Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григорьева Александра Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)», - говорится в сообщении.
Таким образом, Григорьев арестован до 13 января 2024 года.10 ноября Лефортовский районный суд города Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене гражданина РФ. Суд избрал в отношении Блинова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу. В чем заключается дело и личность подозреваемого не сообщается из-за грифа секретности, известны только инициалы.
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