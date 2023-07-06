В Москве арестована владелица салона красоты и её сотрудник за продажу наркотиков

Фото: Istockphoto/YakobchukOlena
37-летняя женщина и её 38-летний напарник арендовали помещение на Таганской улице и под видом салона красоты начали продавать бьюти-наборы с наркотиками.
«Осторожно, Москва» пишет, что в один из кремов они прятали пакетики с мефедроном. Выбрать наркотики покупатели могли в чате салона.
Оперативники провели обыск на рабочем месте и в квартире подозреваемых. Было изъято почти 300 г мефедрона.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств».
Читайте также:
Руководителей компаний в Кремниевой долине обвиняют в употреблении наркотиков
В порту Петербурга обнаружили 50 кг кокаина в бананах
Нарколог Исаев заявил о резком росте числа наркозависимых с 2020 года
Оперативники провели обыск на рабочем месте и в квартире подозреваемых. Было изъято почти 300 г мефедрона.
Читайте также:
Руководителей компаний в Кремниевой долине обвиняют в употреблении наркотиков
В порту Петербурга обнаружили 50 кг кокаина в бананах
Нарколог Исаев заявил о резком росте числа наркозависимых с 2020 года
Мария Фирсова