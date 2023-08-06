В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку

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В Москве в районе Нагатинского Затона автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку на Судостроительной улице. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.
Отмечается, что в результате ДТП пострадала женщина, которая стояла на остановке.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте инцидента работают оперативные службы города.
Напомним, ранее в Нижегородской области пьяная женщина за рулем автомобиля влетела в толпу подростков. 14-летний мальчик погиб, в результате смертельных травм. Отмечается, что в результате столкновения также пострадала 16-летняя девушка. На данный момент она находится в больнице.
Смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 5 августа. Пьяная 43-летняя женщина на автодорогу «Спасское – Варганы». 43-летней женщине грозит до двенадцати лет лишения свободы. Обстоятельства трагедии выясняются.
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Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте инцидента работают оперативные службы города.
Смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 5 августа. Пьяная 43-летняя женщина на автодорогу «Спасское – Варганы». 43-летней женщине грозит до двенадцати лет лишения свободы. Обстоятельства трагедии выясняются.
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Екатерина Коршунова