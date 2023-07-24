В Москве автомобиль сбил пешехода, столб и врезался в здание

Фото: прокуратура Москвы
В Москве на улице Каланчевской водитель «Мазерати» не справился с управлением и сбил пешехода, потом машина наехала на столб и врезалась в здание. Пострадавшая девушка госпитализирована. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
«На Каланчёвской улице в районе д. 29с2 автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену здания. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, пострадала 29-летняя девушка. Она госпитализирована с черепно-мозговой травмой. В настоящее время сотрудники ДПС выясняют обстоятельства аварии.
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