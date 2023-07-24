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В Москве автомобиль сбил пешехода, столб и врезался в здание

24 июля 2023, 18:29

Фото: прокуратура Москвы

В Москве на улице Каланчевской водитель «Мазерати» не справился с управлением и сбил пешехода, потом машина наехала на столб и врезалась в здание. Пострадавшая девушка госпитализирована. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
«На Каланчёвской улице в районе д. 29с2 автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену здания. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, пострадала 29-летняя девушка. Она госпитализирована с черепно-мозговой травмой. В настоящее время сотрудники ДПС выясняют обстоятельства аварии.


Ранее также стало известно, что топ-менеджер «Ростелекома» Антон Калинин, катаясь на байке, попал в смертельное ДТП на Рублёво-Успенском шоссе в Москве.

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#авария
#ДТП
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Роспотребнадзор: В Москве закрыт ресторан «Моремания» из-за отравления посетителя
24 июля 2023, 18:03

Фото: iStock/LENblR

В центре Москвы приостановлена деятельность ресторана «Моремания» после того, как у одного из посетителей была выявлена острая кишечная инфекция. Об этом сообщает столичный Роспотребнадзор.
Из сообщения следует, что у одного из гостей ресторана «Моремания», находящегося на Житной улице в Москве после ужина зафиксирована острая кишечная инфекция. После этого, заведение общественного питания было проверено сотрудниками ведомства, которые выявили в заведении грубые нарушения. 
 
Уточняется, что в ресторане не контролировали качество и безопасность поставляемой продукции, а сами продукты хранились в холодильниках без маркировок. Таким образом, из «Моремании» изъято около 280 килограммов некачественной продукции. Ресторан закрыт на 90 суток по решению суда.

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#отравление
#«Моремания»
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В Мытищах из водохранилища вытащили труп парня с гирей на ноге
24 июля 2023, 17:34

Фото: iStock/vmargineanu

В Мытищах мужчина во время рыбалки на Клязьминском водохранилище деревни Новоалександрово удочкой зацепился в воде за труп молодого человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, мужчина сразу же вызвал полицию. На место также прибыли водолазы, который подняли тело из воды на берег. Оказалось, что к ноге молодого человека были наручниками прикована 16-киллограмовая гиря. Погибшим оказался Егор Тивиков. Ему было 25 лет. По предварительным данным, смерть парня наступила около недели назад.

Кроме того, он был полностью одет, при себе у него был мобильный телефон. Таким образом, следователи пришли к выводу, что это убийство. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#убийство
#Мытищи
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Из ростовского госпиталя сбежал военный, вооруженный гранатой
В Ростове разыскивают сбежавшего из госпиталя военного, вооруженного гранатой
24 июля 2023, 15:50

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Ростове-на-Дону разыскивают мужчину, сбежавшего из военного госпиталя, сообщает Telegram-канал Baza.
44-летний военный сбежал из больницы 21 июля, при каких обстоятельствах – не известно. Уточняется, что беглец проходил лечение с ранением руки.  

Предположительно, военный может быть вооружен боевой гранатой.  

Правоохранительные органы Ростовской области разыскивают мужчину.  

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#Ростов-на-Дону
#Госпиталь
#Сбежавший военный
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В Москве похищено более километра кабеля Минобороны
24 июля 2023, 15:20

Фот: iStock/vmargineanu

В Москве неизвестные похитили более километра кабеля, который обеспечивал электросвязь для Минобороны России. Ущерб составил более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, сотрудник Минобороны совместно с представителем «Воентелекома» обнаружили пропажу, когда приехали на объект электросвязи для выяснения причин сбоев.Таким образом, на объекте было замечено отсутствие дорогого оборудования.

Кто-то срезал и похитил более километра ценного кабеля. Стоимость одного его метра составляет порядка пяти тысяч рублей. Материальный ущерб для оборонного ведомства России составил около пяти миллионов рублей. Сейчас полиция устанавливает подробности происшествия и ищет злоумышленника.

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#Минобороны
#кража
#ущерб
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В Москве фанат «Руки вверх!» напал на полицейских
Силовики задержали фаната «Руки вверх!», который избил полицейских за отказ пройти на концерт
24 июля 2023, 15:16

Фото: iStock/BrianAJackson

Пьяный фанат музыкальной группы «Руки вверх!» напал на полицейских в Москве, когда его не пустили на концерт, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«При отказе прохода на мероприятие данный гражданин повел себя агрессивно, стал выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, после чего нанес несколько ударов двоим полицейским. Злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.  

Как добавили в МВД, избитым полицейским потребовалась помощь медицинских работников.  

В отношении буйного фаната составили административный протокол за хулиганство и неповиновение представителям власти.

Отметим, концерт группы «Руки вверх!» прошел в Лужниках 22 июля. Лидер группы Сергей Жуков после заявил, что ему удалось собрать на стадионе 75 тысяч человек.  

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#Руки вверх
#Москва
#МВД
#Концерт
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В Барнауле арестовали мигранта-педофила
СК: В Алтайском крае арестовали мигранта, который приставал к пятикласснице
24 июля 2023, 15:03

Фото: iStock/filrom

В Барнауле 29-летнему мигранту предъявили обвинение после того, как он пристал на улице к 11-летней школьнице, сообщила представители СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева в интервью «Lenta.ru».
По информации ведомства, вечером 19 июля мигрант схватил на лице 11-летнюю девочку и совершил над ней действия сексуального характера, после чего девочке удалось отбиться от насильника и спрятаться в подъезде.

Когда преступник узнал, что его разыскивают, то решил сбежать из России. Для этого он обратился к сотруднику миграционного центра и предложил ему 65 тысяч рублей за поддельный паспорт. Мигранта-педофила взяли во время передачи денег за фальшивый документ.

На задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Взятка».

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#Барнаул
#Педофил
#Мигрант
#Взятка
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Украина признала ответственность за атаку БПЛА на Москву
ГУР Украины признало ответственность за атаку беспилотников на Москву
24 июля 2023, 14:48

Фото: iStock/vadimrysev

На Украине признали ответственность за атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру Москвы утром 24 июля, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах.
По информации СМИ, атака была специальной операцией, которую спланировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.  

Напомним, что утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва. 

Позже, в Москве задержали мужчину, который снимал здание Минобороны через несколько минут после атаки беспилотников. Он заявил, что слышал звук взрыва дрона возле здания Минобороны. Полицейские осмотрели территорию, однако, ни частей разбившегося дрона, ни следов взрыва не нашли.

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#Атака Москвы
#ГУР Украины
#Беспилотники
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В Кисловодске четырехметровая стена рухнула на автомобили
В Кисловодске обрушившаяся стена повредила четыре автомобиля и прорвала трубу
24 июля 2023, 14:36

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Обвал стены в Кисловодске повредил четыре автомобиля и привел к прорыву газовой трубы.
Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

В настоящее время информации о пострадавших нет. По предварительным данным, в автомобилях никто не находился. На место происшествия прибыли экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также сообщается, что инцидент привел к прорыву газовой трубы. 

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#Кисловодск
#стена
#автомобили
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Калининградцы нашли во дворе многоэтажки труп младенца
СК: Жители Калининграда нашли в своем дворе труп новорожденного ребенка
24 июля 2023, 14:16

Фото: iStock/globalmoments

Во дворе одного из многоквартирных домов Калининграда местные жители обнаружили труп новорожденного ребенка, сообщает Следственный комитет по региону.
Информация об обнаружении трупа младенца поступила в правоохранительные органы утром 24 июля от местных жителей.

Следователи возбудили доследственную проверку, проводится осмотр места происшествия, допрос возможных свидетелей. Разыскивает биологическая мать младенца.  

«Для установления точной причины смерти новорожденного назначена судебно-медицинская экспертиза», - отметили в СК.  

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#Калининград
#СК
#Труп младенца
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