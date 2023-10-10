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В Москве автомобиль сбил женщину с двухнедельной девочкой в коляске

10 октября 2023, 17:40
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

В Москве на Самаркандском бульваре 44-летняя женщина, управляя автомобилем, сбила на пешеходном переходе мать с двухнедельным ребенком, находившемся в коляске. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Женщина, управляя автомобилем «Мицубиси», совершила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть с ребенком в детской коляске по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ребенок сейчас находится в больнице. О состоянии девочки информации нет. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Дело находится под контролем прокуратура ЮВАО.


Накануне сообщалось, что в Химках Mercedes врезался в дверь магазина и загорелся. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии

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#прокуратура
#женщина
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Уфимец задушил 14-летнюю сестру, спрятал в диван, а затем отнес в багажник
10 октября 2023, 18:47

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Житель Уфы раскрыл детали убийства своей 14-летней сестры, сообщает Следственный комитет Башкирии.
По информации следствия, 22-летний мужчина подкараулил свою сестру, в момент, когда она выходила из душа. Он накинул полотенце ей на голову и до смерти задушил. Затем он спрятал ее тело в диван. По его словам, это было единственное место, в которое она поместилась.

Убийца с самого начала продумал план: ночью, пока все спят, он хотел спрятать труп в багажнике материной машины, а затем вывезти ее в лес. Однако, следующим утром женщина обнаружила в багажнике своего авто труп и дочери и сообщила об этом в полицию.

Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли на чердаке многоквартирного дома 22-летнего мужчину, который является сводным братом убитой. 

Причину своего поступка мужчина пока что не объяснил. На него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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#башкирия
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На израильском побережье Ашкелона ракета ХАМАС попала в отель
10 октября 2023, 17:36

Фото: iStock/Roman Novitskii

Ракета ХАМАС попала в здание отеля в Ашкелоне, сообщает Haaretz.
«Ракета попала в отель Regina в Ашкелоне на юге Израиля», - прокомментировали ситуацию в СМИ.

При этом, о количестве погибших и пострадавших пока ничего не уточняется. 

Ранее представители ХАМАС заявили, что выпустил более 100 ракет в сторону израильского Ашкелона.

«Мы нанесли крупный ракетный удар сотнями ракет по оккупированному Ашкелону в ответ на насильственное перемещение мирных жителей сектора Газа», - прокомментировали ситуацию представители исламистского движения в социальных сетях.

В настоящий момент известно о 900 израильтянах, погибших у результате эскалации конфликта Палестины и Израиля. 

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Бытовой газ взорвался в квартире участника СВО из Самары
10 октября 2023, 17:18

Фото: iStock/dzika_mrowka

В результате взрыва газа в жилом доме Самары пострадали два человека, сообщает 63.ru.
Взрыв в многоквартирном доме прогремел утром 10 октября, после чего начался пожар. 

По словам представителей регионального МЧС, возгорание было оперативно ликвидировано. Два человека пострадали: женщина госпитализировали в больницу с ожогами, а мужчину с отравлением продуктами горения. 

При этом, по информации 63.RU, в результате взрыва выбило подъездную дверь, а установленный над входом в дом козырек обвалился. Журналисты также выяснили, что взрыв произошел в квартире, которая принадлежит участнику спецоперации. 

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Пермячка обвинила в домогательствах сотрудников больницы
10 октября 2023, 17:03

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Жительница Перми обвинила в домогательствах сотрудников реанимации, сообщает 59.RU.
По информации СМИ, 34-летняя Людмила Челпанова попала в больницу 14 сентября. Врачи заявили, что женщине необходима срочная операция. Пару дней спустя она очнулась в отделении реанимации, под аппаратом ИВЛ, с дренажем в животе, привязанная к кровати. По словам самой женщины, она находилась в сознании, но сказать ничего не могла. 

Далее, как рассказала пациентка, к ней в палату зашли двое молодых врачей в возрасте от 22 до 25 лет. Они начали обсуждать женщину, с откровенными подробностями, и решать, как можно заняться с ней сексом. Затем один из них поднял ее одеяло и увидел, что у женщины началась менструация, это и отпугнуло врачей.

Однако, как заявляет сама пострадавшая, она не может исключать факт насилия в тот момент, когда она находилась в бессознательном состоянии. По ее словам, проснувшись одним утром она обнаружила синяки на своей руке и вырванную из вены капельницу.

Женщина написала заявление в Следственный комитет.

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Неопознанные БПЛА парализовали работу аэропорта в Астрахани
10 октября 2023, 16:11

Фото: iStock/valio84sl

Сегодня утром работа астраханского аэропорта была приостановлена из-за сообщения о приближающихся беспилотниках, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, первый беспилотник заметил руководителя центра полётов. Он сообщил в полицию, что в 50 километрах от взлетно-посадочной полосы кружит неизвестный дрон. 

Спустя некоторое время, уже в 90 километрах от воздушной гавани появился еще один беспилотник. 

Служба безопасности аэропорта объявила тревогу, однако, вскоре, дроны развернулись и улетели в сторону границы с Казахстаном. 

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют, кому принадлежали неопознанные беспилотники.

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#аэропорт
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В Москве с наркотиками задержан член избирательной комиссии по Крылатскому
10 октября 2023, 16:05

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Член одной из московских избирательных комиссий задержан за хранение наркотиков.
«МК» пишет, что 25-летнего мужчину, которого назначили в избирательную комиссию района Крылатское с правом решающего голоса в 2019 году, задержали несколько дней назад на западе столицы.
 
Во время личного досмотра у него было изъято 0,45 г наркотического вещества, содержащего метилэфедрон. Мужчина приобрёл его, получив координаты одной из «закладок».
 
Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Астрахани в отношении депутата городской думы было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков. 

«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы муниципального образования город Астрахань, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ», – говорится в сообщении.
Следствие утверждает, что мужчина незаконно приобрел наркотическое вещество в целях сбыта. Его задержали 24 сентября, не позволил тем самым довести задуманное преступление до конца.

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В пермской больнице рухнул лифт с пациентами
#москва
#наркотики
#полиция
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Стали известны подробности падения лифта с пациентами в пермской больнице
59.ru: Лифтер была против, чтобы в лифт пермской больницы заходили 15 человек
10 октября 2023, 15:52

Фото: istock / alex_u

Лифтер натаивала против того, чтобы в лифт, который обрушился сегодня утром в пермской больнице, заходили все 15 пассажиров. Инцидент произошел в больнице имени Архангела Михаила. О подробностях происшествия рассказало издание 59.ru.
По информации издания, санитарка больницы настаивала на том, чтобы все пациенты вошли в лифт. Одна из пациенток рассказала, что в лифте поехало 15 человек, но по данным Минздрава в лифте присутствовало 14 человек. Лифт обрушился с высоты четвертого этажа, после чего возникло задымление, а многие пассажиры получили травмы и начали испытывать приступы клаустрофобии. Сотрудники больницы не могли в течение 30 минут открыть двери лифта.

По предварительным данным, причиной обрушения стал перегруз. Министерство здравоохранение сообщило, что проведут тщательное расследование. 

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В детском хоккейном клубе Питера подростки пытались изнасиловать друга клюшкой
10 октября 2023, 15:43

Фото: iStock/FotoDuets

В детском хоккейном клубе Санкт-Петербурга подростки попытались изнасиловать сверстника клюшкой, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, происшествие случилось 9 октября в одном из клубов Колпино. После игры 12-летние подростки повздорили, в результате чего завязалась драка.

Как рассказала мама мальчика, эта потасовка между мальчиками была не первой, однако, на этот раз нападавший подозвал подмогу и тогда, толпой, они повалили одного парня на пол, сняли с него штаны и попытались засунуть клюшку в анальное отверстие. Мальчику удалось вырваться.

Придя домой, он рассказал обо всем матери, после чего они отправились в полицию, где врач не нашел у пострадавшего никаких повреждений.

Мать мальчика требует отстранить от работы тренера секции, а также отчислить из клуба всех нападавших.

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Под Волгоградом бывшего бойца «Вагнер» подозревают в изнасиловании двух девочек
В Камышине задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании двух девочек
10 октября 2023, 15:33

Фото: iStock/juriskraulis

Под Волгоградом задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
По информации следствия, вечером 9 октября 29-летний житель города Камышин Волгоградской области познакомился с двумя несовершеннолетними девочками и пригласил их к себе в гости. У себя дома он начал домогаться до школьниц, одной из них удалось вырваться и выскочить на улицу, где она сообщила прохожим о происходящем. 

«В настоящее время подозреваемый задержан. При проведении следователями СКР процессуальных действий с участием потерпевших они опознали мужчину как лицо, совершившее в отношении них преступление», - прокомментировали ситуацию представители СК. 

При этом, как выяснили «РИА Новости», задержанный уже был судим (по какой статье - не уточняется), а после служил по контракту в ЧВК «Вагнер».

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