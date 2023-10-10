В Москве автомобиль сбил женщину с двухнедельной девочкой в коляске

Фото: iStock/Chalabala
В Москве на Самаркандском бульваре 44-летняя женщина, управляя автомобилем, сбила на пешеходном переходе мать с двухнедельным ребенком, находившемся в коляске. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Женщина, управляя автомобилем «Мицубиси», совершила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть с ребенком в детской коляске по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ребенок сейчас находится в больнице. О состоянии девочки информации нет. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Дело находится под контролем прокуратура ЮВАО.
Читайте также:
Актёр из Шри-Ланки Джексон Энтони скончался после ДТП с диким слоном
Два человека погибли после ДТП с электричкой в Лосино-Петровском
В Свердловской области автомобиль сбил 80-летнюю пенсионерку
Элина Позднякова