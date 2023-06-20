В Москве беременная упала с шестого этажа и выжила

Фото: Фотобанк Московской области
Shot: В Москве беременная девушка торопилась на работу, сорвалась с шестого этажа и осталась жива
В Москве 23-летняя беременная девушка спешила на работу, когда сорвалась с шестого этажа. Москвичке удалось выжить, сообщает Телеграм-канал Shot.
По информации канала, девушка была в гостях у брата в Лосиноостровском районе столицы, где решила отдохнуть перед рабочей сменой.
Родственники рассказали, что, проснувшись, она начала переживать, так как боялась опоздать на работу. По словам брата, беременная сестра кинулась к окну и он не успел остановить ее. Пострадавшая упала на подъездный козырек.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Девушку доставили в больницу с ушибом позвоночника и сотрясением мозга. В настоящее время здоровью пациентки и ее нерожденного ребенка ничего не угрожает.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа квартиры на Напрудной улице. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По информации канала, девушка была в гостях у брата в Лосиноостровском районе столицы, где решила отдохнуть перед рабочей сменой.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Девушку доставили в больницу с ушибом позвоночника и сотрясением мозга. В настоящее время здоровью пациентки и ее нерожденного ребенка ничего не угрожает.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа квартиры на Напрудной улице. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян