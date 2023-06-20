В Москве беременная упала с шестого этажа и выжила

В больницу Подольска обратилась женщина, 55 лет, с жалобами на боли и онемение пальцев на правой руке, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Под местной анестезией эндоскопическим путём мы выполнили операцию по восстановлению функции кисти. Первым этапом в районе запястья произвели разрез, туда ввели эндоскоп, оснащенный камерой. Затем скальпелем рассекли поперечную связку, которая сдавливала срединный нерв. Операция прошла успешно и заняла 10 минут», — рассказал нейрохирург Дмитрий Кудрявцев.

В ходе диагностики врачи выявили у пациентки синдром запястного канала. При этом заболевании происходит защемление и воспаление срединного нерва. Эта патология приводит к онемению конечностей, потере чувствительности и параличу конечности.

Этот малоинвазивный метод оперативного вмешательства позволил врачам значительно сократить период восстановления пациентки после операции.

Врачи передают, что самочувствие пациентки хорошее, она уже выписана из больницы на амбулаторное лечение.

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