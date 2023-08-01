В Москве бывший сокамерник обокрал бойца ЧВК «Вагнер»

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В Москве бывший сокамерник бойца ЧВК «Вагнер» украл у него деньги, которые тот заработал за время службы в компании. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Тогда военный позвонил своему бывшему сокамернику, тот сообщил ему, что находится в аэропорту и бросил трубку. Тогда боец ЧВК «Вагнер» обратился в полицию с заявлением о краже.
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Элина Позднякова