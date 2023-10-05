В Москве бизнес-центр штурмовали 40 человек в чёрных балаклавах

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Их целью были документы фирмы, которая занималась проектировкой инженерных систем.
SHOT пишет, что инцидент произошёл в БЦ «Дмитровский» в Бутырском районе Москвы. ООО «Велкон» (проектирует инженерные системы) с июля 2022 года арендует у ООО «Смартстрой» офис площадью 320 кв. м на первом этаже в БЦ на улице Новодмитровской.
Представитель «Велкона» сообщил, что в середине сентября арендодатель без объяснения причин заблокировал доступ в здание, где у фирмы остались рабочие компьютеры и документы. Две недели переговоров успехом не увенчались.
«Велкону» пришлось обратиться за помощью к участковому. Вместе с ним и несколькими десятками грузчиков. которые надели маски, работники накануне пришли в бизнес-центр. Только так они смогли пройти в здание собственного офиса.
Ранее сообщалось, что москвич отправил за границу 500 посылок с военной продукцией. ФТС России сообщает, что сотрудники таможни пресекли канал контрабанды военной продукции в европейские страны, США и Японию. Инженер из Москвы отправил за границу около 500 посылок на 31 миллион рублей. Инженера оборонно-промышленного комплекса уже задержали.
Выяснилось, что двое жителей Москвы создали интернет-магазин, через него 2 года они продавали товары военного назначения российского и советского образца.
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Представитель «Велкона» сообщил, что в середине сентября арендодатель без объяснения причин заблокировал доступ в здание, где у фирмы остались рабочие компьютеры и документы. Две недели переговоров успехом не увенчались.
Ранее сообщалось, что москвич отправил за границу 500 посылок с военной продукцией. ФТС России сообщает, что сотрудники таможни пресекли канал контрабанды военной продукции в европейские страны, США и Японию. Инженер из Москвы отправил за границу около 500 посылок на 31 миллион рублей. Инженера оборонно-промышленного комплекса уже задержали.
Выяснилось, что двое жителей Москвы создали интернет-магазин, через него 2 года они продавали товары военного назначения российского и советского образца.
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Мария Фирсова