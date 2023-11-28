В Москве бизнесмен закупился в ЦУМе почти на полмиллиона, но забыл пакет и уехал

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В Москве бизнесмен купил в ЦУМе вещей на 400 тысяч рублей, но оставил пакет на тротуаре и уехал.
Как рассказал 26-летний Магомед телеграм-каналу SHOT, после шоппинга он вышел на улицу, заказал такси, а пакет поставил на асфальт. Мужчина куда-то очень спешил в 7 вечера и сразу запрыгнул в приехавший автомобиль, забыв про обновки.
Когда Магомед опомнился и вернулся, разумеется, пакета на месте уже не было. Предприниматель обратился в полицию за помощью. Магомед — руководитель айти-компании, которая занимается онлайн-образованием.
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области Украины мужчина так сильно не хотел служить, что сбежал из военкомата через решетку окна на втором этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Когда Магомед опомнился и вернулся, разумеется, пакета на месте уже не было. Предприниматель обратился в полицию за помощью. Магомед — руководитель айти-компании, которая занимается онлайн-образованием.
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Алина Юрчак