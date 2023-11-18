В Москве человек упал с 12-го этажа и выжил. 

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Человек упал с 12-го этажа на припаркованный автомобиль в Юго-Восточном автономном округе Москвы.
Инцидент произошел на на Саратовской улице. Об этом сообщает телеграм-канал «360».
По данным источника, пострадавшего передали медикам и доставили в больницу. Подробная информация уточняется.
Ранее сообщали, что четырёхлетний мальчик в Саратове скончался во время игры с котёнком. Известно, что ребенок играл с котенком шнурком, который был привязан к двери. За пострадавшим присматривала бабушка, пока она занималась своими делами, мальчик запутался в веревке и задохнулся. Женщина вызвала спасателей, но приехавшие медики уже констатировали смерть.
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Дана Игумнова