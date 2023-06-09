В Москве четырехлетний ребенок погиб при падении с седьмого этажа

Фото: Фотобанк Московской области
В ведомстве уточнили, что инцидент случился на улице Кустанайская. Малолетний ребенок находился в квартире с няней, когда выпал из окна балкона седьмого этажа.
«Мальчик 2019 года рождения погиб на месте от полученных при падении с высоты травм», — проинформировали в прокуратуре.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве задержали группу лиц за попытку присоединиться к украинской армии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.