В Москве дерево упало на забор детского сада из-за непогоды

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Из-за плохой погоды дерево упало на забор детского сада на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщил директор школы №875 Андрей Медведев.
Отмечается, что дерево упало на забор детского сада после сильного дождя. В результате инцидента никто не пострадал.
По словам Медведева, администрация дошкольного учреждения оперативно связалась со спецслужбами. В ближайшее время дерево уберут с территории.
Напомним, ранее из-за сильного тропического тайфуна «Ханун» в Японии без электричества остались 200 тысяч домохозяйств. В среду, 2 августа, сильный ветер обрушился на остров Окинава. Там повреждены линии электропередачи. Стихия оставила без света более 200 тысяч домов. Около 25 человек пострадали.
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По словам Медведева, администрация дошкольного учреждения оперативно связалась со спецслужбами. В ближайшее время дерево уберут с территории.
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Екатерина Коршунова