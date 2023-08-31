В Москве дети взорвали сумку курьера

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В Пресненском районе Москвы дети бросили петарду в сумку курьера по доставке еды. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что происшествие случилось на Большой Декабрьской улице в Москве и попало на записи камер видеонаблюдения. По информации 112, взрыв был достаточно мощным.
Никто из людей не пострадал. На место инцидента выехали сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка отравилась таблетками из родительской аптечки. Инцидент произошел в одной из квартир Невского района Петербурга.
Родители экстренно вызвали ребенку скорую помощь, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
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Никто из людей не пострадал. На место инцидента выехали сотрудники правоохранительных органов.
Родители экстренно вызвали ребенку скорую помощь, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
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Екатерина Коршунова