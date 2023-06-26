В Москве девочка едва не умерла, потому что врачи неделю не могли найти у нее аппендицит

Фото: iStock/AgFang
Приехавшие на вызов врачи заявили, что у девочки режутся зубы, а живот болит из-за запора. Спустя четыре дня бесполезного лечения матери вновь пришлось вызвать медиков – на сей раз они поставили ребенку ОРВИ и прописали противовирусные. Через еще несколько дней девочка совсем перестала есть, врачи диагностировали у нее фарингит и отвезли в инфекционное отделение. Однако, уже в больнице у ребенка заподозрили онкологию и перенаправили ее в другое медучреждение.
По словам медиков, еще через двое суток спасти жизни ребенка уже было бы невозможно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мать 15-летней жительницы Санкт-Петербурга написала заявление в полицию на ее молодого человека.