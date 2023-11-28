Девочку выбросили из окна школы в центре Москвы

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Школьница во время игры выпала из окна образовательного заведения в центре Москвы. Следователи организовали проверку в школе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК РФ по Москве.
«24 ноября в одной из столичных школ, расположенных в центре Москвы, в ходе игры произошло падение несовершеннолетней из окна. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.Сообщалось, что на перемене школьники открыли окно и толкнули девочка. Отмечается, что она выпала с первого этажа. Девочку госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что 19-летняя девушка в Санкт-Петербурге выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от насильника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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