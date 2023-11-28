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Девочку выбросили из окна школы в центре Москвы

СК РФ проводит проверку по факту падения школьницы из окна в Москве
28 ноября 2023, 16:45
Фото: istock / Marina Gordejeva

Фото: istock / Marina Gordejeva

Школьница во время игры выпала из окна образовательного заведения в центре Москвы. Следователи организовали проверку в школе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК РФ по Москве.

«24 ноября в одной из столичных школ, расположенных в центре Москвы, в ходе игры произошло падение несовершеннолетней из окна. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.
Сообщалось, что на перемене школьники открыли окно и толкнули девочка. Отмечается, что она выпала с первого этажа. Девочку госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.


Сейчас следователи опрашивают директора и учителя школы, а также свидетелей инцидента.

Ранее сообщалось, что 19-летняя девушка в Санкт-Петербурге выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от насильника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подмосковные спасатели освободили малыша из закрытой машины
28 ноября 2023, 16:45

Фото: Мособлпожспас

Работники «Мособлпожспаса» вскрыли двери автомобиля, где находился маленький ребёнок. Инцидент произошёл в городском округе Солнечногорск, сообщили в пресс-службе ведомства.
В службу экстренных вызовов «Система-112» обратились обеспокоенные родители. Как выяснилось, мать посадила малыша в автомобиль и не успела сесть за руль, как двери заблокировались, а ключ остался в замке зажигания.
 
Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы опустили стекло специальным инструментом и открыли двери. Малыш всё это время спал в автокресле и не заметил, что находился в салоне без мамы.
 
Спасательная операция заняла не более 10 минут, медицинская помощь никому не потребовалась.

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#московская область
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Мать найденной в сугробе девочки рассказала подробности произошедшего
Мать найденной в сугробе двухлетней девочки из Серова рассказала о ее состоянии
28 ноября 2023, 16:11

Фото: istock / Marija Stepanovic

Мама девочки, которую обнаружили в сугробе, поделилась подробностями произошедшего. Об этом мать рассказала изданию Е1.ru.

По словам матери, ее младшая дочь приболела. Она решила оставить ее под присмотром 13-летней старшей сестры, чтобы не отправлять ребенка в детсад. Она поделилась, что уже оставляла ее приглядывать за младшей и все было хорошо, но в этот раз она уснула. 

Она предположила, что сестра ушла на второй этаж, поэтому малышка потерял из виду взрослых и пошла искать кого-нибудь на улицу. Когда девочку нашел отец, она уже несколько часов провела в снегу. 

Девочка сейчас подключена к аппарату ИВЛ, она находится в медикаментозной коме.

«Меня не пускают к ней, она в реанимации. Сказали, пустят, когда поймут, что уже шансов нет, либо когда состояние будет хорошее, стабильное», – поделилась мама.
Известно, что и мать, и отец ранее были судимы, но семья не состоит на учете в ПДН. В отношении матери возбуждено административное дело за ненадлежащее воспитание ребенка.

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В Челябинске задержали мужчин, которые сорвали зеркала с авто на три млн рублей

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#мама
#детсад
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«А я и не против»: На борту самолета пьяная пассажирка изнасиловала соседа
Baza: В самолете «Победы» пьяная пассажирка орально изнасиловала соседа
28 ноября 2023, 15:43

Фото: istock / Diy1

Пассажирка «Победы» покурила электронную сигарету и занялась оральным сексом с незнакомым мужчиной.
Как сообщает телеграм-канал Baza, 29-летняя Валерия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, захотела продолжить веселье на борту самолета. Девушка бросалась на соседей, царапала бортпроводников, посылала всех подальше, разливала воду и курила, где ей вздумается. Отмечается, что она уже находится в чёрном списке «Аэрофлота». 

Бортпроводники пытались её успокоить, но сделать это оказалось достаточно сложно.

Когда Валерии вдруг стало скучно, она вернулась на свое место и стала лезть в трусы к незнакомому парню, который сидел рядом. Мужчина оценил такую идею, но вот другим пассажирам это не очень понравилось. 

Выходила с борта звёздная пассажирка под звуки аплодисментов. Во Внуково девушку встретил посредник полиции. 

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В Челябинске задержали мужчин, которые сорвали зеркала с авто на три млн рублей

#внуково
#мужчина
#девушка
#самолет
#аэропорт
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В Челябинске задержали мужчин, которые сорвали зеркала с авто на три млн рублей
28 ноября 2023, 15:27

Фото: iStock/djedzura

Двух жителей Челябинска задержали по подозрению в краже зеркал с внедорожника на три миллиона рублей, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на МВД России.
По информации СМИ, мужчины сняли с внедорожника премиум-класса зеркала заднего вида, сумма которых оценивается примерно в три миллиона рублей. 

Известно, что полицейские уже установили причастность двух задержанных к ещё десяти похожим эпизодам. В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

Ранее во Владимирской области 66-летняя пенсионерка и её 49-летний подельник попытались ограбить ВТБ-банк, однако, были задержаны Росгвардией.

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#челябинск
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Супруга погибшего Сергея Кузнецова считает новости о его смерти фейком
28 ноября 2023, 15:08

Фото: iStock/Soumen Hazra

Супруга Сергея Кузнецова Анастасия считает, что новости о смерти её мужа – фейк, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, ранее стало известно, что в камере «Матросской тишины» обнаружили бездыханное тело бывшего возлюбленного российской балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. Он был арестовал за нанесение тяжких телесных повреждений своей супруге. 

По информации 112, в настоящий момент его жена Анастасия Кузнецова направляется на очную ставку. Она простила супруга, сильно избившего её, и ждала возвращения арестанта домой. Кузнецова убеждена, что новости о смерти её мужа являются фейками. 

При этом, адвокат Кузнецова Александр Бенхин также опровергает информацию о смерти своего подзащитного.

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#смерть
#супруги
#тюрьма
#избиение
#фейки
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Адвокат опроверг информацию о гибели экс-бойфренда Волочковой в СИЗО
Mash: адвокат Бенхин опроверг гибель экс-бойфренда Волочковой в СИЗО
28 ноября 2023, 14:56

Фото: iStock/BrianAJackson

Экс-бойфренд балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов жив. Об этом сообщил его адвокат Александр Бенхин, чью слова приводит Telegram-канал Mash.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в камере «Матросской тишины» обнаружили тело бывшего возлюбленного Волочковой Сергея Кузнецова. Как сообщалось, его тело обнаружил сокамерник. 

Однако Бренхин опроверг эту информацию, заявив, что разговаривал по телефону с супругой Кузнецова, которая, в свою очередь, позвонила следователю для подтверждения появившейся информации. В итоге следователь заявил, что обвиняемый жив и готовится к очной ставке. 

Напомним, что Кузнецова арестовали за избиение супруги, на которой мужчина женился после романа с Волочковой. Как рассказывал обвиняемый, он сопроводил супругу в медучреждение и пробыл с ней там два дня, а причиной для такого поступка послужила ревность. 

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#смерть
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В Москве умер изобретатель, создатель керамических бронежилетов Борис Балашов
28 ноября 2023, 14:35

Фото: iStock/jorgeantonio

В Москве скончался изобретатель, создатель керамических бронежилетов Борис Балашов. Ему было 95 лет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, тело Балашова было обнаружено в его квартире 27 ноября. Он проживал в столичном районе Зябликово на улице Мусы Джалиля. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

По предварительным данным, смерить наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Борис Геннадьевич Балашов является ветераном Великой Отечественной, полковником в отставке. Он изобрел и запатентовал более 50 изобретений, среди них и керамический бронежилет. Он более легкий и более прочный по сравнению с другими. За это в 1989 году Балашов и его команда были удостоены Премии Совета Министров СССР.

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#изобретение
#москва
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Труп экс-бойфренда Волочковой нашли в камере «Матросской тишины»
Экс-возлюбленный Волочковой Кузнецов найден мертвым в камере «Матросской тишины»
28 ноября 2023, 14:08

Фото: iStock/Maddie Red Photography

В камере «Матросской тишины» обнаружено тело бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. Об этом пишет РЕН ТВ.
Согласно сообщению, первым мертвого 46-летнего Кузнецова увидел его сокамерник в камере СИЗО №1 Москвы «Матросская тишина». Подробности происшествия уточняются.

Напомним, Кузнецова арестовали за то, что он сильно избил свою жену. На суде он заявил, что не скрывался с места, а сам отвез избитую супругу в медучреждение и пробыл с ней там два дня. По его словам, причиной избиения стала ревность к бывшему любовнику жены.

В сентябре также был задержан и другой экс-жених Волочковой и «кондитерский король» Дмитрий Дюран. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

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В сети появились фото реактивной мины, выброшенной на берег Севастополя после шторма
Реактивную мину вынесло на берег Севастополя после накрывшего регион шторма
28 ноября 2023, 14:06

Фото: iStock/Diy13

Реактивную мину вынесло на берег Севастополя, фотографии публикует Telegram-канал «Mash на волне».
Напомним, вечером 26 ноября Крымский полуостров и Краснодарский край накрыл мегашторм, который уже успели назвать сильнейшим в истории метеонаблюдений. Десятки тысяч человек остаются без горячего водоснабжения и света, дома некоторых граждан оказались подтоплены. В настоящий момент известно о четырёх погибших.

Сегодня стало известно, что на берег Севастополя штормом вынесло реактивную мину. Её обнаружил местный житель и сразу обратился в правоохранительные органы. 
Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгваридии установили, что выброшенная на берег мина учебная и никакой опасности не представляет. Находку уже увезли подальше от севастопольского берега. 

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