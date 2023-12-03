В Москве девочка выпрыгнула из окна, чтобы убежать к подруге, к которой не пускала мама

Фото: iStock/Marina Gordejeva
В Москве 14-летняя школьница выпрыгнула из окна третьего этажа, чтобы пойти к подруге, к которой не отпускала мама. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл прошлым вечером. В живом доме в районе Сокол между 14-летней девочкой и её мамой вспыхнул конфликт. Школьнице нужно было идти на дополнительные занятия, но она хотела пойти к подруге.
После ссоры девочка заперлась в своей комнате и, не долго думая, нашла способ отправиться к подруге. Она оделась, открыла окно и выпрыгнула с третьего этажа. Девочка приземлилась в сугроб, после чего встала и пошла в гости, несмотря на возникшую боль в спине.
Придя на место, она рассказала об этой истории, после чего мать подруги отвезла девочку в полицию, откуда вызвали скорую. Врачи госпитализировали подростка с подозрением на компрессионный перелом позвоночника.
Теперь семья школьницы может встать на учёт.
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После ссоры девочка заперлась в своей комнате и, не долго думая, нашла способ отправиться к подруге. Она оделась, открыла окно и выпрыгнула с третьего этажа. Девочка приземлилась в сугроб, после чего встала и пошла в гости, несмотря на возникшую боль в спине.
Теперь семья школьницы может встать на учёт.
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Анастасия Чинкова