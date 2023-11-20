В Москве девушка-курьер помогла полиции задержать мошенников

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Девушка Ольга, подрабатывающая курьером в одном из сервисов доставки, получила заявку и приехала по указанному адресу к дому на Дмитровском шоссе в Москве. Она бы и отвезла потом деньги мошенникам, но те слишком нервничали, а потому «спалились».
Оля заподозрила, что дело нечисто и открыла коробку, которая оказалась набита наличными. Девушка сразу поняла, что пенсионерка стала жертвой мошенников, и позвонила в полицию. На место доставки она приехала уже вместе с нарядом правоохранителей, которые укрылись неподалеку. Когда получатель пришел за заказом, его уже ждали полицейские. Увидев их, мужчина бросил коробку и попытался скрыться, но его поймали. Так благодаря бдительности девушки-курьера деньги были возвращены пенсионерке, а преступник — задержан.
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Александр Бойцов