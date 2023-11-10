В Москве девушка ограбила ломбард, выполняя указания мошенников

Власти Подмосковья помогут Москве отремонтировать рухнувший в деревне Кутьино мост, хотя он более 10 лет находится на балансе столицы. Об этом объявил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.