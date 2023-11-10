В Москве девушка ограбила ломбард, выполняя указания мошенников

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На видеокамеры московского ломбарда попал момент, в который его грабит вооруженная пистолетом девушка, кадры публикует «МК».
По информации СМИ, ограбление произошло в столичном офисе ломбарда на улице Красного Маяка.
На опубликованных в интернете кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как злоумышленница достаёт пистолет и делает предупредительный выстрел. К счастью, воровку вовремя задержали сотрудники Росгвардии.
После задержания девушка заявила, что к совершению её подтолкнули мошенники. Некие люди, якобы, убедили её, что ограбив ломбард она поможет поймать преступников.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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На опубликованных в интернете кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как злоумышленница достаёт пистолет и делает предупредительный выстрел. К счастью, воровку вовремя задержали сотрудники Росгвардии.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Евгения Парфентьева