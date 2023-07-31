В Москве девушка потеряла сознание и упала под поезд

Фото: iStock/spacedrone808
В Москве на станции метрополитена «Кожуховская» девушка потеряла сознание и упала на пути. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Во время инцидента интервалы движения поездов были увеличены, однако, в настоящее время, маршруты приведены в обычный график.
Читайте также:
В Подмосковье 18-летний парень попал под электричку
Подмосковные травматологи спасли руку подростку, на которого упала стеклянная дверь
В США поезд с опасными химикатами сошел с рельсов
Анастасия Крестьянова