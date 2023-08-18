В Москве девушку обокрали в храме

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Девушка перед работой решила посетить храм, который расположен в Москве на Лубянке, в результате чего ее обокрали. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что у пострадавшей украли сумку с телефоном, наушниками, документами и деньгами. Пропажу девушка обнаружила только спустя час.
Сообщается, что преступление совершила местная бездомная, 61-летняя Ольга. Ее задержали, найденную сумку с имуществом вернули ее владелице.
Злоумышленницу Ольгу, у которой нет определённого места жительства, позже отпустили на подписку о невыезде.
Напомним, ранее жительница Москвы втерлась в доверие к ветерану СВО, обокрала его и переехала на машине. Участнику СВО выплатили три миллиона рублей за ранение, тогда новая знакомая, к которой ветеран успел проникнуться доверием, предложила ему перевести 850 тысяч рублей на ее карту.
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Сообщается, что преступление совершила местная бездомная, 61-летняя Ольга. Ее задержали, найденную сумку с имуществом вернули ее владелице.
Напомним, ранее жительница Москвы втерлась в доверие к ветерану СВО, обокрала его и переехала на машине. Участнику СВО выплатили три миллиона рублей за ранение, тогда новая знакомая, к которой ветеран успел проникнуться доверием, предложила ему перевести 850 тысяч рублей на ее карту.
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Екатерина Коршунова