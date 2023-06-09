В Москве друзья украли у актрисы 1,2 миллиона рублей, угрожая ей пистолетом

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Уточняется, что происшествие произошло во вторник, 6 июня. 34-летняя модель поехала отдыхать с двумя мужчинами, с которыми познакомилась недавно. Они посидели в кафе, а после один из мужчин предложил показать Лайме ювелирную мастерскую. Втроём они отправились в неё на такси. Однако когда они приехали, оказалось, что никаких украшений в этой «мастерской нет», вокруг были камни, два грузовика и столик, куда компания села пить вино. В какой-то момент один из мужчин достал пистолет и потребовал у девушки 1,5 млн рублей.
После этого девушка Лайма обратилась в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут преступников.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.