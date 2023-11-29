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В Москве две женщины умерли после отравления метадоном

29 ноября 2023, 19:28
Фото: iStock/aee_werawan

Фото: iStock/aee_werawan

Это первые случаи смерти в Москве, куда могла попасть партии наркотиков из Ставрополя.
SHOT пишет, что 27-летнюю уроженку города Мурома Анастасию Б. обнаружили на полу в квартире на улице Чертановской. Её нашла подруга, приехавшая в гости. Девушка была без сознания. Рядом лежало тело её 32-летней знакомой Заалы Д. Скорая экстренно госпитализировала 27-летнюю девушку в токсикологическое отделение с диагнозом — отравление метадоном. Врачам не удалось её спасти.

32-летняя знакомая умерла также в результате отравления метадоном. Правоохранители начали проверку.


Ранее сообщалось, что за несколько минувших дней с отравлением метадоном в больнице оказались три человека: 2-летняя девочка из Красногорска, 24-летний наркоман и 16-летний студент из Москвы.

Напомним, в Астрахани не менее 25 человек попали в больницу из-за отравления метадоном, почти все находились в тяжелом состоянии. Четверо из них скончались.

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#наркотики
#москва
#происшествие
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После публикации видео с издевательствами над подростком на Алтае начали проверку
В Алтайском крае начали проверку из-за избиения девочки-подростка в общежитии
29 ноября 2023, 19:41

Фото: istock / vladans

Прокуратура Алтайского края начала проверку после публикации видео, где над девушкой издеваются в общежитии. Об этом сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.

«Согласно пояснениям, конфликт происходил в помещении общежития образовательного учреждения в городе Алейске. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проведение проверки. Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в произошедшем, установить, в каком учреждении произошли события, дать им правовую оценку», — сказано в сообщении.
На видео, которое прокуратора предоставила журналистам для ознакомления, видно, как подростки издеваются над своей соседкой по комнате, а затем одна из них даже бьет ее по голове. 

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае заключили под стражу женщину, которая на людях побила свою новорождённую дочь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверки
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#прокуратура
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#новости
#избиение
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В Туле банда похитила подростка и вымогала у него деньги
29 ноября 2023, 18:56

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Туле возбуждено уголовное дело после похищения подростка тремя парнями.
Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. 

26 ноября три молодых человека (18, 20 и 21 года) остановили на улице 17-летнего подростка и затащили в машину. В салоне подростка повалили на пол и отвезли к нему домой. Там потерпевшего удерживали, требуя от него деньги за молчание якобы о том, что он распространял наркотики.

К полицейским обратились свидетели похищения парня. Троим молодым людям предъявлено обвинение. Сейчас они находятся под домашним арестом. Правоохранители проверяют информацию о причастности потерпевшего к сбыту наркотиков.

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#тульская область
#новости
#происшествие
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В торговом центре в Москве обрушился потолок
В ТЦ в Москве на проспекте Вернадского частично рухнул потолок
29 ноября 2023, 18:55

Фото: iStock/artolympic

В торговом центре на западе Москвы обрушился потолок. Об этом сообщает пресс-служба Никулинской межрайонной прокуратуры.
По предварительным данным, в торговом центре на проспекте Вернадского произошло частичное обрушение подвесного потолка. 

В настоящее время информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. 

Столичная районная прокуратура контролирует проведение проверки и выяснения деталей произошедшего. 

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению оснований, по результатам которых могут быть приняты меры прокурорского реагирования. 

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#москва
#торговый центр
#происшествие
#уголовное прокуратура
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Москвич узнал, что его 13-летняя падчерица работает проституткой после школы
29 ноября 2023, 18:00

Фото: iStock/filrom

Житель Москвы с помощью камер домашнего видеонаблюдения узнал, что его падчерица после школы подрабатывает проституткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 47-летний житель Выхино-Жулебино установил в квартире систему домашней безопасности, не оповестив об этом домашних. Он боялся, что квартиру могут ограбить. Он имел доступ к камерам на свое смартфоне и иногда смотрел, что происходит в его жилище.

Однако в один из дней он увидел, что его 13-летняя падчерица обзванивает мужчин, которым предлагала купить ее интимные фото и видео. Так же она предлагала им другие свои услуги. После одного из таких звонков семиклассница собралась и ушла.

Эту видеозапись мужчина сохранил и сообщил об этом своей жене. По возвращению девочки родители попытались проверить ее телефон, однако она не дала им этого сделать и даже угрожала совершить самоубийство, если они и дальше продолжат лезть в ее личную жизнь.

Тогда отчим решил вызвать полицию, чтобы усмирить падчерицу. По данному факту проводится проверка.

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#подмосковье
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#услуги
#мужчина
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В Чувашии мужчина заживо сжег подругу
29 ноября 2023, 17:33

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Чувашии мужчина облил знакомую женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег её. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии, а поджигатель задержан. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Из сообщения следует, что 27 ноября 36-летний житель города Козловка поссорился со своей подругой и от злости облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Уточняется, что мужчина находился в сильном алкогольном опьянении.

Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу. Она получила ожоги не менее 60% тела, она госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.

Ранее суд в Иркутске вынес четвертый приговор ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, который убил более 80 человек. Он получил еще 10 лет колонии по новому делу по трем эпизодам.

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#мужчина
#информация
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В Волге зафиксировали массовый мор рыбы
29 ноября 2023, 17:28

Фото: istockphoto/Aj_OP

В Казани в заливе Волги нашли множество рыбных туш.
«Татар Информ» сообщает, что туши, которые плавали на поверхности, сфотографировал местный житель. С его слов, мор случился в районе СНТ «Залив». По его словам, в этом районе недавно прорвало водопроводную трубу, и в залив несколько дней стекла хлорированная вода.

В отделении Средневолжского территориального управления Росрыболовства по Татарстану сообщили,  что мор случился из-за искусственно вырытой протоки, куда попала хлорированная вода. 

«Этот водоем был вырыт. Протоку вырыли, чтобы можно было на лодке проплыть и рыбу в ловушку заманить. А хлорированную воду действительно сбросили, рыба оказалась в западне», —сообщили в ведомстве.
В июле власти Члянского поселения в Хабаровском крае зафиксировали массовую гибель речной рыбы. Об этом сообщает администрация Николаевского муниципального района. Осмотр озерного побережья подтвердил факт массовой гибели рыбы. Уточняется, что причины инцидента помогут определить пробы воды в месте впадения реки в озеро и в самом озере Чля.

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#волга
#рыба
#происшествие
#экология
#новости
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В деле об убийстве двух россиянок в Турции появились новые подробности
Sabah: убийца выпустил в россиянок в Турции пять пуль и выкинул пистолет
29 ноября 2023, 17:21

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Бывший муж Ирины Двизовой Андрей Кушлевич, подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в турецком Бодруме, ранее был солдатом-наемником в Литве, он выстрелил в своих жертв пять пуль, забрал сына и уехал во Францию. Об этом пишет газета Sabah со ссылкой на источники.
По предварительным данным, Кушлевич проживает в Литве, он въехал в Турцию через пограничный пункт Эдирне 20 ноября. Из сообщения газеты следует, что подозреваемый до совершения убийства проживал в отеле в Бодруме. 24 ноября сразу после преступления он отправился в аэропорт Анкары Эсенбога на автомобиле. Для этого он воспользовался автомобилем убитой бывшей жены. Сначала он вылетел во Францию, а оттуда уже – в Литву.

В теле женщины обнаружено три пулевых отверстия, а в теле ее дочери – два. После убийства Кушлевич выбросил пистолет в мусорный контейнер.

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#аэропорт
#убийство
#пистолет
#женщины
#рф
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В Подмосковье мужчина после развода изнасиловал 14-летнюю дочь
29 ноября 2023, 17:07

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней дочери.
«МК» пишет, что инцидент случился в подмосковном Дзержинском. По словам матери девочки, её муж, с которым они в разводе уже много лет, в октябре пригласил дочь к себе в квартиру и там склонил к половому акту. 

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что в Братске руководителя детского городского парламента подозревают в педофилии. Mash пишет, что жертвой оказалась 15-летняя школьница. Якобы наставник слал ей интимные фото, трогал и намекал на интим. По словам родителей, они увидели в телефоне дочери переписку с педагогом, его обнаженные фото и грязные фантазии.

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#полиция
#насилие
#изнасилование
#родители
#развод
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Тайник с противотанковым оружием обнаружили на ферме в Запорожской области
ФСБ обнаружила схрон с ПТРК на молочно-товарной ферме в Запорожской области
29 ноября 2023, 16:55

Фото: iStock/Diy13

Сотрудники ФСБ и МВД обнаружили тайник с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) на молочно-товарной ферме в Запорожской области. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
Отмечается, что в обнаруженном схроне находились два деревянных футляра с предметами, напоминающими ПТРК. Правоохранители обследовали содержимое тайника и отвезли его на экспертизу взрывотехникам ОМОН Росгвардии. 

В настоящее время рассматривается необходимость возбуждения уголовного дела по факту незаконного приобретения и хранения вооружения.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон боеприпасов, запрятанный в стволе дерева в Курской области.

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#фсб
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