В Москве две женщины умерли после отравления метадоном

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Это первые случаи смерти в Москве, куда могла попасть партии наркотиков из Ставрополя.
SHOT пишет, что 27-летнюю уроженку города Мурома Анастасию Б. обнаружили на полу в квартире на улице Чертановской. Её нашла подруга, приехавшая в гости. Девушка была без сознания. Рядом лежало тело её 32-летней знакомой Заалы Д. Скорая экстренно госпитализировала 27-летнюю девушку в токсикологическое отделение с диагнозом — отравление метадоном. Врачам не удалось её спасти.
32-летняя знакомая умерла также в результате отравления метадоном. Правоохранители начали проверку.
Ранее сообщалось, что за несколько минувших дней с отравлением метадоном в больнице оказались три человека: 2-летняя девочка из Красногорска, 24-летний наркоман и 16-летний студент из Москвы.
Напомним, в Астрахани не менее 25 человек попали в больницу из-за отравления метадоном, почти все находились в тяжелом состоянии. Четверо из них скончались.
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Появились подробности о семье, в которой двухлетняя девочка отравилась метадоном
32-летняя знакомая умерла также в результате отравления метадоном. Правоохранители начали проверку.
Напомним, в Астрахани не менее 25 человек попали в больницу из-за отравления метадоном, почти все находились в тяжелом состоянии. Четверо из них скончались.
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Мария Фирсова