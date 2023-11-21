В Москве двое мужчин поставили детей на колени и заставили извиняться

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В Москве на Базовской улице двое мужчин подошли к компании подростков и, поставив их на колени, заставили извиняться при этом, ударив одного из мальчиков палкой. Правонарушители задержаны, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичный СК.
«По данным следствия, 19 ноября 2023 года во дворе жилого дома, расположенного на Базовской улице в городе Москве, двое мужчин, проживающих в указанном дворе, подошли к группе несовершеннолетних, которых заставили встать на колени и извиниться за свои игры», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что один из мужчин держал в руках палку и нанес несколько ударов одному из мальчиков.
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Элина Позднякова