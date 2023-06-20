В Москве двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки

Фото: Фотобанк Московской области
Ребенок выпал из окна квартиры на северо-востоке Москвы, сообщили в столичной прокуратуре
В Москве на первой Напрудной улице из окна третьего этажа квартиры выпал ребенок 2021 года рождения. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на столичную прокуратуру.
В ведомстве сообщили, что мальчик на какое-то время остался без присмотра родителей. Малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры.
В настоящее время пострадавший госпитализирован. По факту инцидента будет проведена проверка.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пожар на стройплощадке в центре Москвы удалось ликвидировать. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В ведомстве сообщили, что мальчик на какое-то время остался без присмотра родителей. Малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пожар на стройплощадке в центре Москвы удалось ликвидировать. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян